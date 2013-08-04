Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean, importante chiarimento di H3G

[caption id="attachment_4137" align="aligncenter" width="488"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean al centro di un importante chiarimento da parte dell'operatore H3G in questi giorni. Sono insistenti, con il passare dei giorni, le richieste di informazioni da parte di coloro che in tutti questi mesi si sono portati a casa un Samsung Galaxy S Advance Tre e che dopo tanto tempo, ancora non hanno avuto la possibilità di sfruttare i plus dell'update, nonostante la compagnia telefonica, con altri device, sia spesso e volentieri in prima fila sotto questo punto di vista. Ebbene, Tre ha fatto sapere che l'aggiornamento Jelly Bean sarà messo a disposizione solo quando si avrà la garanzia di lanciare una soluzione software stabile e priva di errori, a differenza di quanto è avvenuto, evidentemente, con il Samsung Galaxy S Advance no brand.