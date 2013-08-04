Samsung Galaxy S4 al prezzo più basso, rilancio del sito glistockisti

[caption id="attachment_4143" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 a prezzo basso fa registrare anche in questi giorni una novità molto interessante, considerando che il sito glistockisti.it consente ora di effettuare l’acquisto del tanto ambito smartphone con un esborso pari a soli 469 euro, vale a dire ben 239 euro in meno rispetto al prezzo di listino. A differenza di quanto avviene solitamente in questi casi, è interessante soffermarsi anche sul fatto che il Samsung Galaxy S4 in questione non prevede le spese di spedizione e può essere acquistato nella sua variante bianca. Insomma, un’occasione davvero interessante per tutti coloro che ancora non hanno avuto modo di portarsi a casa il Samsung Galaxy S4, con un’offerta che, probabilmente avrà durata limitata nel corso dei prossimi giorni, con un numero di pezzi disponibili limitato.