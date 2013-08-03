Caricamento...

Samsung Galaxy S Advance, tra un prezzo più basso e l'aggiornamento

03/08/2013

[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Samsung Galaxy S Advance anche in queste settimana al centro di novità interessanti, tra un prezzo più basso e l'aggiornamento Jelly Bean che tarda ad arrivare. La settimana che va a concludersi, più in particolare, è stata anche in questo caso avara di novità per tutti coloro che attendono di toccare con mano l'update in questione da diversi mesi, con i feedback da parte dei singoli operatori che non lasciano pensare a nulla di buono (pur essendo spuntato un rilascio in Argentina). Sarà necessario ancora del tempo, dunque, prima di imbattersi nell'aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean per buona parte dell'utenza che dispone di un Samsung Galaxy S Advance in Italia, ma in compenso il prezzo per i futuri utenti è sempre più basso, con la possibilità, ad esempio, di acquistarlo a 169 euro su MarcopoloShop.

