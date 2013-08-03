Caricamento...

Samsung Galaxy S4: eccolo Scarlet Dawn, Bronze Autumn e Blue Iceberg

03/08/2013

[caption id="attachment_5399" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 è pronto ad arrivare sul mercato in nuove colorazione, come testimoniato da alcune foto apparse in Rete in queste ore. Stiamo parlando delle versioni Scarlet Dawn, Bronze Autumn e Blue Iceberg, che consentiranno al colosso coreano di aggiornare la propria offerta per tutti coloro che sono intenzionati a portarsi a casa il device, non nella solita variante cromatica. Ancora non si conosce la data di lancio sul mercato europeo e italiano per il Samsung Galaxy S4 Scarlet Dawn, Bronze Autumn e Blue Iceberg, ma è probabile che non si debba attendere più di tanto. In aggiunta, come sempre avviene in questi casi, è altamente improbabile che l'azienda pensi ad ulteriori elementi distintivi, rispetto agli altri modelli già presenti sul mercato. [caption id="attachment_5400" align="aligncenter" width="394"]Samsung Galaxy S4 Blu Iceberg Samsung Galaxy S4 Blu Iceberg[/caption]

