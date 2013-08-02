Aggiornamento Galaxy S3 ad Android Jelly Bean 4.2.2, preoccupa un'altra nota ufficiale
di Redazione
02/08/2013
[caption id="attachment_2425" align="aligncenter" width="454"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 ad Android Jelly Bean 4.2.2 ancora oggi in alto mare, anche perché preoccupa un'altra nota ufficiale da parte dell'azienda. In queste ore, infatti, la divisione centrale di Samsung, a proposito del Samsung Galaxy Note 2, ha fatto sapere all'interno della propria pagina Facebook che ancora non sono state prese decisioni definitive sotto questo punto di vista. La sensazione è che la questione riguardi anche il Samsung Galaxy S3, collocabile nella stessa fascia del Samsung Galaxy Note 2 e per il quale non sono state sciolte le riserve sull'update in questione e sull'eventuale salto ad Android 4.3. L'unica certezza, al momento, è che l'aggiornamento Jelly Bean non ha rispettato l'appuntamento che era stato fissato qualche settimana da SamMobile. Quali saranno le prossime mosse per il Samsung Galaxy S3?
