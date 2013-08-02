Aggiornamento Galaxy S Advance, Android Jelly Bean 4.1.2 solo tra un mese?

[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean 4.1.2 ancora protagonista di una settimana priva di novità rilevanti per coloro che attendono da tanto tempo una svolta sotto questo punto di vista. Samsung, infatti, sembra aver totalmente bloccato le attività, prendendo tempo, con ogni probabilità, a causa dei vari bug che sono stati segnalati da buona parte di coloro che hanno effettuato l’update con il proprio Samsung Galaxy S Advance no brand. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate dal web, alla luce anche dei mancati feedback sulla questione da parte di Samsung Italia, è lecito immaginare che la questione relativa all’aggiornamento Jelly Bean possa andare incontro ad una svolta solo nel corso del mese di settembre, anche se il target spera in un regalo a questo punto inaspettato.