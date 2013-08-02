Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S Advance, Android Jelly Bean 4.1.2 solo tra un mese?

Redazione Avatar

di Redazione

02/08/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean 4.1.2 ancora protagonista di una settimana priva di novità rilevanti per coloro che attendono da tanto tempo una svolta sotto questo punto di vista. Samsung, infatti, sembra aver totalmente bloccato le attività, prendendo tempo, con ogni probabilità, a causa dei vari bug che sono stati segnalati da buona parte di coloro che hanno effettuato l’update con il proprio Samsung Galaxy S Advance no brand. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate dal web, alla luce anche dei mancati feedback sulla questione da parte di Samsung Italia, è lecito immaginare che la questione relativa all’aggiornamento Jelly Bean possa andare incontro ad una svolta solo nel corso del mese di settembre, anche se il target spera in un regalo a questo punto inaspettato.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S3 ad Android Jelly Bean 4.2.2, preoccupa un'altra nota ufficiale

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4 e performance della GPU: ecco il chiarimento

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Ecco il Samsung Gear S2

Ecco il Samsung Gear S2

17/08/2015

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

22/03/2015

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

05/01/2015