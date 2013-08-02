Caricamento...

Samsung Galaxy S4 e performance della GPU: ecco il chiarimento

02/08/2013

[caption id="attachment_4403" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4, da qualche giorno a questa parte, è finito nel mirino della critica a causa di valori alterati sulla GPU, che sarebbero emersi in occasione di alcuni benchmark, con l'intento, secondo i competitor del brand coreano, di condizionare in modo non corretto la percezione sul device in questione. L'azienda, più in particolare, fa sapere che in condizioni normali, il Samsung Galaxy S4 può arrivare a consentire una frequenza massima della GPU di 533MHz, come emerso nei test. Allo stesso tempo, però, la frequenza massima della GPU è stata abbassata a 480MHz, in riferimento all'utilizzo di determinate applicazioni e giochi che potrebbero causare un sovraccarico, nel caso in cui dovessero essere utilizzate per un periodo prolungato di tempo in modalità a pieno schermo.

