Aggiornamento Galaxy S2, Android Jelly Bean 4.2.2 rischia di saltare

Samsung Galaxy S2 Aggiornamento Galaxy S2 ad Android Jelly Bean 4.2.2 ad un punto critico, considerando che l'update rischia seriamente di saltare. Questa, almeno, è la tesi portata avanti da una fonte del calibro di connect.de, che in questi giorni ha parlato di presunti problemi legati all'incompatibilità tra l'interfaccia del suddetto sistema operativo e le caratteristiche dello stesso Samsung Galaxy S2. Va detto anche che la casa produttrice, almeno per ora, ha deciso di non sbilanciarsi sotto questo punto di vista, lasciando gli stessi utenti con i propri dubbi. Allo stesso tempo, la questione interfaccia ha già rallentato il percorso del Samsung Galaxy S3 e del Samsung Galaxy Note 2, al punto da rendere quantomeno plausibile uno scenario di questo tipo. Quale sarà il futuro del Samsung Galaxy S2, per quanto riguarda l'aggiornamento Jelly Bean?