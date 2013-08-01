Aggiornamento Galaxy S Advance, Jelly Bean ora preoccupa tutti

[caption id="attachment_4155" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance distante come non mai dalla sua piena diffusione, i riferimento alla possibilità di toccare con mano Android Jelly Bean. In particolare, nel corso delle ultime ore è stato possibile imbattersi nuovamente in feedback piuttosto vaghi da parte degli operatori, che evidentemente non hanno ancora idea di quando l’update sarò disponibile per alcune versioni brandizzate del Samsung Galaxy S Advance. A questo si aggiunge che nemmeno il primo scorcio di questa settimana ha regalato novità rilevanti a coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S Advance, a testimonianza del fatto che il colosso coreano non ha ancora trovato una soluzione a tutti i bug che sono stati segnalati dagli utenti di recente. Situazione critica anche per i modelli no brand, ancora senza un update correttivo.