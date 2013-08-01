Aggiornamento Galaxy S4, bug e polemiche in Italia

[caption id="attachment_4429" align="aligncenter" width="360"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 come sempre al centro dell'attenzione nel nostro Paese, dove non mancano bug e polemiche in seguito al recente update. Pur essendo ancorato ad Android Jelly Bean 4.2.2, infatti, il firmware non è stato di certo immune da polemiche, considerando l'enorme mole di lamentele che in questi giorni aleggia nelle varie community di settore, da parte di coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S4. Come noto, la questione principale riguardante il nuovo aggiornamento per lo smartphone, coinvolge in modo quasi inevitabile la durata della batteria, anche se al momento sarebbe frettoloso parlare di una percentuale vera e propria per il calo di performance, in termini di autonomia. Scontato che in questo contesto, si accentuino le aspettative per l'arrivo dell'aggiornamento Android 4.3, in riferimento al Samsung Galaxy S4.