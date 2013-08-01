Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S4, bug e polemiche in Italia

Redazione Avatar

di Redazione

01/08/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4429" align="aligncenter" width="360"]Aggiornamento Galaxy S4 Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 come sempre al centro dell'attenzione nel nostro Paese, dove non mancano bug e polemiche in seguito al recente update. Pur essendo ancorato ad Android Jelly Bean 4.2.2, infatti, il firmware non è stato di certo immune da polemiche, considerando l'enorme mole di lamentele che in questi giorni aleggia nelle varie community di settore, da parte di coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S4. Come noto, la questione principale riguardante il nuovo aggiornamento per lo smartphone, coinvolge in modo quasi inevitabile la durata della batteria, anche se al momento sarebbe frettoloso parlare di una percentuale vera e propria per il calo di performance, in termini di autonomia. Scontato che in questo contesto, si accentuino le aspettative per l'arrivo dell'aggiornamento Android 4.3, in riferimento al Samsung Galaxy S4.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S Advance, Jelly Bean ora preoccupa tutti

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S3, altro rinvio per Android Jelly Bean 4.2.2?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018