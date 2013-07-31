Aggiornamento Galaxy S3, altro rinvio per Android Jelly Bean 4.2.2?

[caption id="attachment_3160" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 come sempre al centro di interessanti rumors, considerando che ora si parla di un altro rinvio per Android Jelly Bean 4.2.2. In molti, infatti, ricorderanno che nelle scorse settimane una fonte del calibro di SamMobile si era sbilanciata sul tema, facendo sapere che il Samsung Galaxy S3 avrebbe probabilmente ricevuto l'update entro la fine del mese luglio. Ad oggi, ultimo giorno del mese, sembra non esserci alcun presupposto per un colpo di coda, al punto che l'aggiornamento Jelly Bean per il Samsung Galaxy S3 sembra essere stato rinviato a data da destinarsi. Insomma, in attesa di prese di posizione ufficiali da parte della casa produttrice, non si può fare altro che prendere altro di una nuova previsione da parte di SamMobile rivelatasi non veritiera in queste settimane.