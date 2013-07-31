Aggiornamento Galaxy S Advance, annuncio di Tre

[caption id="attachment_4208" align="aligncenter" width="275"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance in grado di far emergere un nuovo feedback in Italia dall’operatore Tre, considerando che questa particolare versione del dispositivo attende notizie da oltre cinque mesi, per quanto concerne la diffusione del sistema operativo Android Jelly Bean. In particolare, coloro che hanno deciso di portarsi a casa un Samsung Galaxy S Advance Tre ieri hanno avuto modo di imbattersi in una presa di posizione da parte della compagnia telefonica: al momento, infatti, si sa solo che Samsung è al lavoro per rendere disponibile l’update prima possibile e che quando saranno disponibili novità, queste verranno condivise prontamente con il target in questione. Insomma, la telenovela riguardante il tanto discusso aggiornamento Jelly Bean pare destinata a non chiudersi in tempi ristretti, secondo quanto emerso a proposito del Samsung Galaxy S Advance.