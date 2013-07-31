Aggiornamento Galaxy S4 ad Android 4.3, il punto della situazione

[caption id="attachment_4593" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 ad Android 4.3 ancora piuttosto incerto, al punto da richiedere un'attenta analisi sulla situazione attuale. Ad oggi, infatti, la casa produttrice non si è ancora sbilanciata sul tema, creando anche un senso di profonda incertezza tra tutti coloro che in questi mesi hanno deciso di dare fiducia al colosso coreano con l'acquisto del Samsung Galaxy S4. La cosa scontata, comunque, è che una corsia preferenziale, per quanto concerne la piena diffusione di Android 4.3, sarà garantita ai modelli che appartengono alla famiglia dei Nexus (a parte il Nexus S, escluso ufficialmente dalla lista in questione). Insomma, ci sono tutti i presupposti per pensare che gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S4 debbano attendere ancora a lungo prima di toccare con mano l'aggiornamento Android 4.3.