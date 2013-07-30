Aggiornamento Galaxy S3, primi bug per I9300XXEMF6

[caption id="attachment_2425" align="aligncenter" width="454"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 al centro di segnalazioni molto interessanti in questi giorni, essendo emersi i primi bug per il firmware I9300XXEMF6. In particolare, pare ormai scontato che lo smartphone ha fatto importanti passi in avanti per quanto concerne la fluidità, mentre il Samsung Galaxy S3 con il suddetto update potrebbe incappare in problematiche non di poco conto, per quanto concerne in primi la tenuta della connessione WiFi. In questo particolare contesto, poi va tenuto conto che il modello sta soffrendo anche del surriscaldamento eccessivo della propria batteria, anche se in questi casi capita spesso e volentieri che l'emergenza rientri con in passare dei giorni. La durata della batteria del Samsung Galaxy S3 sembrerebbe essere stabile, ma le certezze, in tal senso, verranno alla luce solo a una decina di giorni dall'aggiornamento.