Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean, Tim prende ancora tempo

Redazione Avatar

di Redazione

30/07/2013

[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ad Android Jelly Bean sempre al centro di richieste di informazioni da parte degli utenti, anche per i singoli operatori. In particolare, all'interno della propria pagina Facebook, è stato possibile notare che l'operatore Tim ha deciso di prendere ancora tempo, senza sbilanciarsi su quelle che saranno le reali tempistiche necessarie per mettere a disposizione degli utenti l'update in questione. Insomma, il Samsung Galaxy S Advance Tim, così come quello marchiato Tre, è destinato a far discutere ancora a lungo, soprattutto se si pensa che la casa produttrice, dal canto suo, appare ancora piuttosto incerta sull'argomento, senza dare il minimo punto di riferimento al target in questione. Quando si chiuderà in via definitiva la telenovela sul discusso aggiornamento Jelly Bean?

