Aggiornamento Galaxy S4, feedback su batteria e fluidità

[caption id="attachment_4403" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 sempre al centro di interessanti feedback da parte degli utenti italiani, soprattutto per quanto riguarda batteria e fluidità. A distanza di poco meno di una settimana dal rilascio del tanto chiacchierato firmware rilasciato dal colosso coreano, più in particolare, è possibile notare che a detta degli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S4, qualche piccolo passo in avanti dal punto di vista della performance generali dello smartphone è stato effettivamente fatto. Discorso diverso, invece, per quanto concerne l'autonomia del device: se da un lato alcuni parlano di una minore durata della batteria per il Samsung Galaxy S4, dall'altro la maggior parte delle segnalazioni si soffermano su prestazioni praticamente uguali rispetto alla fase del pre-rilascio, in attesa che nei prossimi giorni si possano avere indicazioni più precise.