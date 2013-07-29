Aggiornamento Galaxy S2, nuova alternativa per Android Jelly Bean 4.2.2

[caption id="attachment_4183" align="aligncenter" width="318"] Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 come sempre al centro di novità molto interessanti, in considerazione del fatto che nel corso delle ultime ore siamo andati incontro ad una nuova alternativa per Android Jelly Bean 4.2.2, anche se è opportuno premettere che non si tratta di un "prodotto" concepito in modo ufficiale dalla casa produttrice. Il riferimento, infatti, è alla X-Treme JB per il Samsung Galaxy S2. Una delle particolarità di questa ROM, più in particolare, si riferisce alla possibilità di poter scegliere tra l'interfaccia di diversi top di gamma, come nel caso del Samsung Galaxy S4, dal quale si potranno importare funzioni evolute come S Health e Task Manager. La ROM sta ottenendo buoni feedback in questi giorni, ma chi vuole saperne di più può collegarsi a questa pagina, con il topic dedicato su XDA Developer per l'aggiornamento Galaxy S2.