Aggiornamento Galaxy S Advance e prezzo più basso dello smartphone, destino incrociato

Aggiornamento Galaxy S Advance costantemente in ritardo, soprattutto per alcune varianti, ragion per cui non sorprende il prezzo più basso per lo smartphone. Dopo una settimana avara di novità per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S Advance (sia quello no brand, che attende una patch correttiva, sia per quelli marchiati Tim e Tre, che auspicano un rilascio celere), è possibile quantomeno soffermarsi su offerte molto interessanti per il device. Vedere per credere quanto proposto da MarcopolosShop, che da qualche ora consente l'acquisto del modello a soli 169 euro. Probabile che la promozione duri davvero poco, considerando che siamo al cospetto di un ottimo rapporto tra qualità e prezzo: una parziale consolazione, in vista della diffusione totale dell'aggiornamento Jelly Bean.