Samsung Galaxy S4, preoccupano le vendite: prezzo più basso in arrivo

Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4 al centro di un nuovo caso, considerando che continuano a preoccupare le sue vendite. Non è un caso che, a detta di diversi analisti del settore, è piuttosto probabile che si passa andare incontro ad un prezzo più basso nel corso delle prossime settimane, fermo restando che situazioni di questo tipo sono sempre molto imprevedibili. E' quanto riportato nel corso delle ultime ore da Affaritaliani, che, pur non soffermandosi sui numeri precisi, ha parlato di stime deludenti per la casa produttrice, figlie probabilmente dell'andamento proprio del Samsung Galaxy S4. Ricordiamo, inoltre, che lo smartphone in questione è già andato incontro ad una riduzione del prezzo molto più rapida, rispetto a quanto è stato possibile riscontrare circa un anno fa con il suo predecessore, il Samsung Galaxy S3.