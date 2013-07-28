Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S Advance a Jelly Bean, analisi sull’uscita

Redazione Avatar

di Redazione

28/07/2013

[caption id="attachment_4496" align="aligncenter" width="400"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance costantemente tema caldo nel settore smartphone, considerando che non c’è stata continuità in seguito al rilascio del sistema operativo Android Jelly Bean per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S Advance Tim NFC. Seppur quest’ultimo update ha fatto emergere indicazioni piuttosto positive, infatti, negli ultimi sette giorni non vi sono state novità né per i modelli marchiati Tim e Tre, né per il rilascio dell’aggiornamento Jelly Bean via OTA per i modelli che hanno già avuto modo di toccare con mano l’update in questione. Dai vari operatori non giungono ulteriori informazioni in merito, mentre Samsung Italia sta addirittura evitando di rispondere alle domande che si concentrano proprio sul Samsung Galaxy S Advance, a testimonianza del fatto che la questione è ancora apertissima.

