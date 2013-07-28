Samsung Galaxy S4 a prezzo basso, ecco la nuova migliore offerta
28/07/2013
[caption id="attachment_4403" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 a prezzo basso continua a far registrare una serie di interessanti novità, considerando che in questi giorni è possibile portare a termine l’acquisto del modello con una spesa pari a 469 euro, per quella che si può definire tranquillamente la migliore offerta possibile in Rete. Nello specifico, la proposta giunge direttamente da Top-Shopping, con la possibilità di attendere pochissimi giorni, prima che lo smartphone venga consegnato. Insomma, a distanza di pochi mesi dal suo lancio ufficiale sul mercato, cominciano ad emergere soluzioni davvero interessanti per tutti coloro che intendono acquistare il Samsung Galaxy S4, in attesa che il lancio sul mercato di nuovi prodotti (in primis il Samsung Galaxy Note 3) migliori ulteriormente la situazione sotto questo particolare punto di vista.
