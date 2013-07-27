Samsung Galaxy S Advance senza l'aggiornamento Jelly Bean via OTA, resta il mistero

[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Samsung Galaxy S Advance senza l'aggiornamento Jelly Bean via OTA, considerando che per i modelli commercializzati in Italia nella variante "no brand" resta il mistero. Nel corso degli ultimi giorni, infatti, diversi utenti hanno posto la medesima domanda a Samsung Italia all'interno della propria pagina Facebook, senza però ottenere feedback dalla casa produttrice. Probabile che l'azienda abbia ancora poca fiducia sulla tenuta dell'aggiornamento Jelly Bean a bordo del Samsung Galaxy S Advance no brand, al punto da evitare la sua piena diffusione attraverso la modalità "via OTA". Lo stesso, però, al momento vale anche per il modello Tim NFC, che dal canto suo ha ricevuto feedback fondamentalmente positivi. Insomma, la questione riguardante la distribuzione del firmware è aperta come non mai nel nostro Paese.