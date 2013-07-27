Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S4 ad Android 4.3, partiti i test

27/07/2013

[caption id="attachment_5293" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S4 Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 ad Android 4.3 già entrato in una fase piuttosto calda, considerando che sono partiti ufficialmente i test da parte dell'azienda. La conferma non è giunta tanto dalla casa produttrice, quanto da una fonte spesso e volentieri affidabile, come nel caso di SamMobile, che ha reso pubblica la notizia su Twitter. Nuove speranze, dunque, per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S4 e che temevano tempi di attesa molto lunghi per toccare con mano Android 4.3. Impossibile, per forza di cose, prevedere quelli che saranno i tempi necessari al colosso coreano per portare a termine questo importante progetto, ma, considerando la scheda tecnica dello smartphone in questione, l'aggiornamento ad Android 4.3 dovrebbe essere effettivamente questione di poche settimane.

