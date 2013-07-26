Aggiornamento Galaxy S3, Android 4.3 arriverà non subito

[caption id="attachment_3160" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 ad Android 4.3 non in discussione, ma la sensazione in questi giorni è che l'update arriverà non subito. Sono queste le sensazioni che sono maturate subito dopo la presentazione del sistema operativo di Google, considerando anche i primissimi feedback che sono giunti da case produttrici del calibro di Samsung e HTC. Nel caso del colosso coreano, è opportuno premettere che non vi è stata alcuna menzione esplicita per il Samsung Galaxy S3, ma, allo stesso tempo, l'azienda ha fatto sapere che prossimamente scatteranno le valutazioni del caso sulla compatibilità del firmware con i vari modelli, lasciando intendere che il percorso non sarà brevissimo. Da ricordare, poi, che il Samsung Galaxy S3 non sarà certo il primo della lista a ricevere Android 4.3.