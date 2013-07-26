Aggiornamento Galaxy S Advance, il punto su Android 4.3

[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ancora in attesa di novità sul fronte di Android Jelly Bean 4.1.2, ma è inevitabile che si parli anche di Android 4.3. In queste ore, infatti, stiamo scoprendo i principali punti di forza del nuovo sistema operativo di Google e molti utenti si chiedono se il Samsung Galaxy S Advance sarà mai compatibile con il firmware in questione. L’approccio da parte della casa produttrice sul tema non ha ancora reso chiara la questione, ma la sensazione è che Android 4.3 possa arrivare solo sugli attuali top di gamma, con il Samsung Galaxy S2 davvero al limite. Insomma, ora come ora sembrano esserci poche speranze di poter toccare l’aggiornamento Android 4.3 per uno smartphone del calibro del Samsung Galaxy S Advance, per il quale anche Android Jelly Bean 4.2.2 è tutt’altro che scontato.