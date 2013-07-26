Aggiornamento Galaxy S4, dettagli su I9505XXUBMGA

[caption id="attachment_4403" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 ancora sotto la luce dei riflettori, considerando che in queste ore sono emersi dettagli sul firmware I9505XXUBMGA, disponibile in Italia. Nello specifico, pare che i Samsung Galaxy S4 che hanno portato a termine l'installazione di questo nuovo pacchetto firmware, dovrebbero andare incontro ad un leggero miglioramento delle performance, dovuto a sua volta anche all'eliminazione di una serie di fastidiosi bug. Insomma, siamo al cospetto di un passo in avanti da tenere comunque in considerazione, in attesa che il Samsung Galaxy S4 sia pronto ad abbandonare Android Jelly Bean 4.2.2, per passare ufficialmente ad Android 4.3. Ricordiamo che il download dell'aggiornamento Galaxy S4 per i modelli italiani no brand è disponibile in questa pagina, anche se non tutti potrebbero riscontrare l'immediata disponibilità via OTA.