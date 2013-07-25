Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S3, link al download e primi commenti

Redazione Avatar

di Redazione

25/07/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S3 Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 protagonista di novità a dir poco interessanti, in queste ore, per quanto concerne l'Italia. La casa produttrice, più in particolare, ha messo a disposizione degli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S3 no brand un nuovo update, che tuttavia non dovrebbe rivoluzionare l'esperienza di utilizzo dello smartphone. Difficoltà, secondo le ultime testimonianze, nel portare a termine l'aggiornamento ancora basato su Android Jelly Bean 4.1.2 via OTA, con le solite e lunghe code che in questi casi si vengono a creare sui server di Samsung, mentre il download via Odin, per il target in questione, è disponibile all'interno di questa pagina. Stando ai primi commenti di coloro che hanno testato l'aggiornamento Galaxy S3, dovrebbe migliorare solo la fluidità del device. Staremo a vedere.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S4, dettagli su I9505XXUBMGA

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S Advance, Jelly Bean ancora incerto per Tim e Tre

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015