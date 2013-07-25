Aggiornamento Galaxy S Advance, Jelly Bean ancora incerto per Tim e Tre

[caption id="attachment_4176" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ancora avvolto nel mistero in Italia, per quanto concerne la diffusione di Android Jelly Bean per i modelli Tim e H3G, per non parlare di quelli marchiati Wind. I singoli operatori, infatti, non sono in grado di fornire informazioni utili sotto questo punto di vista, rimandando spesso e volentieri gli utenti a rivolgersi direttamente alla casa produttrice. In un contesto di questo tipo, tuttavia, va sottolineato che nemmeno Samsung Italia sa chiarire la situazione sul Samsung Galaxy S Advance, a testimonianza del fatto che la questione richiede un po’ di tempo prima di essere risolta. L’uscita dell’aggiornamento Jelly Bean, poi, potrebbe slittare in modo significativo, qualora Samsung dovesse decidere di analizzare tutti i bug segnalati da chi dispone di un modello no brand.