Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S Advance, Jelly Bean ancora incerto per Tim e Tre

Redazione Avatar

di Redazione

25/07/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4176" align="aligncenter" width="480"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ancora avvolto nel mistero in Italia, per quanto concerne la diffusione di Android Jelly Bean per i modelli Tim e H3G, per non parlare di quelli marchiati Wind. I singoli operatori, infatti, non sono in grado di fornire informazioni utili sotto questo punto di vista, rimandando spesso e volentieri gli utenti a rivolgersi direttamente alla casa produttrice. In un contesto di questo tipo, tuttavia, va sottolineato che nemmeno Samsung Italia sa chiarire la situazione sul Samsung Galaxy S Advance, a testimonianza del fatto che la questione richiede un po’ di tempo prima di essere risolta. L’uscita dell’aggiornamento Jelly Bean, poi, potrebbe slittare in modo significativo, qualora Samsung dovesse decidere di analizzare tutti i bug segnalati da chi dispone di un modello no brand.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S3, link al download e primi commenti

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S4, minor update di Android Jelly Bean 4.2.2?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Ecco il Samsung Gear S2

Ecco il Samsung Gear S2

17/08/2015

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

22/03/2015

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

05/01/2015