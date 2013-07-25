Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S4, minor update di Android Jelly Bean 4.2.2?

Redazione Avatar

di Redazione

25/07/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4217" align="aligncenter" width="360"]Aggiornamento Galaxy S4 Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 protagonista di molti rumors, in una settimana caldissima e caratterizzata da minor update del sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2. Con il passare delle ore, complice anche la recente presentazione del nuovo firmware Android 4.3, stanno aumentando a dismisura, comunque  le quotazioni di un possibile balzo in avanti per il Samsung Galaxy S4 diffuso nei principali Paesi europei, tra cui l'Italia. Il fatto stesso che la divisione italiana di Samsung non abbia smentito un'ipotesi di questo tipo, nell'ottica dell'aggiornamento Jelly Bean, la dice sul fatto che ora come ora si valutano tutte le ipotesi e, il fatto stesso che la scheda tecnica del Samsung Galaxy S4 sia tranquillamente compatibile con Android 4.3 potrebbe indurre ad rapido balzo in avanti, magari per spingere le vendite del device. Per scaricare l'aggiornamento, è possibile cliccare qui.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S Advance, Jelly Bean ancora incerto per Tim e Tre

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S3, dubbi sull'autenticità della foto su Android 4.3

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018