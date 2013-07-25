Aggiornamento Galaxy S4, minor update di Android Jelly Bean 4.2.2?

[caption id="attachment_4217" align="aligncenter" width="360"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 protagonista di molti rumors, in una settimana caldissima e caratterizzata da minor update del sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2. Con il passare delle ore, complice anche la recente presentazione del nuovo firmware Android 4.3, stanno aumentando a dismisura, comunque le quotazioni di un possibile balzo in avanti per il Samsung Galaxy S4 diffuso nei principali Paesi europei, tra cui l'Italia. Il fatto stesso che la divisione italiana di Samsung non abbia smentito un'ipotesi di questo tipo, nell'ottica dell'aggiornamento Jelly Bean, la dice sul fatto che ora come ora si valutano tutte le ipotesi e, il fatto stesso che la scheda tecnica del Samsung Galaxy S4 sia tranquillamente compatibile con Android 4.3 potrebbe indurre ad rapido balzo in avanti, magari per spingere le vendite del device. Per scaricare l'aggiornamento, è possibile cliccare qui.