Aggiornamento Galaxy S3, dubbi sull'autenticità della foto su Android 4.3

[caption id="attachment_5299" align="aligncenter" width="397"] Samsung Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 come sempre al centro di speculazioni in questi giorni, in attesa che tra poche ore venga presentato ufficialmente il sistema operativo Android 4.3. Come molti sanno, infatti, è apparsa in Rete in questi giorni la foto di un presunto Samsung Galaxy S3 con il suddetto firmware installato, ma, a distanza di circa 48 ore dall'uscita della notizia, è opportuno sottolineare che a detta di molti esperti del settore si tratta di un fake. Un minimo di incertezza resta, considerando sia il fatto che il firmware non è stato nemmeno presentato, sia che la casa produttrice non si è ancora sbilanciata su un tema così delicato e che sta a cuore a milioni e milioni di utenti. Ancora poche ore e forse se ne saprà di più sull’aggiornamento Galaxy S3.