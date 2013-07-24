Aggiornamento Galaxy S Advance, ancora un download in Europa
di Redazione
24/07/2013
[caption id="attachment_4137" align="aligncenter" width="488"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance sempre al centro di interessanti novità in questi giorni. In attesa di andare incontro ad ulteriori rilasci di Android Jelly Bean in Italia, dove siamo fermi all’uscita dell’update per il Samsung Galaxy S Advance Tim NFC, che risale ormai alla scorsa settimana, è necessario evidenziare che la casa produttrice si è mossa ulteriormente nel corso delle ultime ore. Protagonista ancora una volta la Slovacchia, dove apparso un nuovo link al download via Odin per il tanto atteso update. La sua date build, in ogni caso, è ancora quella del 29 maggio, a testimonianza del fatto che non dovrebbero essere stati fatti grossi passi in avanti rispetto all’update che è stato reso disponibile tempo fa per il Samsung Galaxy S Advance. Il suo download è disponibile in questa pagina.
