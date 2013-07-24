Aggiornamento Galaxy S4 ad Android 4.3, uscita immediata?
di Redazione
24/07/2013
[caption id="attachment_4309" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 ad Android 4.3 al centro di ulteriori speculazioni in queste ore, considerando che stanno aumentando le voci su una possibile uscita immediata per il sistema operativo che, lo ricordiamo, con ogni probabilità sarà presentato nella giornata di oggi, insieme al tanto atteso Nexus 7 di seconda generazione. Va detto che sull'argomento in questione non si è ancora espressa la casa produttrice, ma con il passare dei giorni e delle ore è aumentato in modo significativo il partito di coloro che prevedono una svolta di questo tipo nel giro di pochissime settimane, appena inizierà la vera e propria distribuzione dell'aggiornamento Android 4.3. Si tratterà senza ombra di dubbio di un passo in avanti notevolissimo, per tutti coloro che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S4.
