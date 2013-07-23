Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S3 Android 4.3, ecco una foto

Redazione Avatar

di Redazione

23/07/2013

[caption id="attachment_5299" align="aligncenter" width="397"]Samsung Galaxy S3 Samsung Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 diretto ad Android 4.3 meno improbabile in queste ore. Al dì là delle dichiarazioni dell’operatore Telstra, che ha previsto uno scenario di questo tipo per un modello appartenente alla stessa fascia, vale a dire il Samsung Galaxy Note 2 4G, è importante evidenziare che ora è apparsa in Rete una nuova foto che, apparentemente, potrebbe lasciare poco spazio a dubbi e incertezze. L’immagine riportata, più in particolare, mostra proprio un Samsung Galaxy S3 caratterizzato dalla presenza di Android 4.3, anche se nelle prossime ore potrebbe tranquillamente arrivare la conferma che si tratta di uno dei tanti fake, che vengono messi in circolazione in questi casi. Chissà che non se ne sappia di più già da domani, quando Android 4.3 sarà presentato ufficialmente alla stampa.

Redazione

