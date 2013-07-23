Aggiornamento Galaxy S Advance, nuovi problemi in Italia

[caption id="attachment_4833" align="aligncenter" width="276"] Samsung Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance anche in queste ore al centro di polemiche, almeno per quanto riguarda la diffusione di Android Jelly Bean in Italia. Nei giorni scorsi, infatti, abbiamo sottolineato commenti piuttosto positivi, a proposito delle performance per l’update dedicato al Samsung Galaxy S Advance Tim NFC, ma, allo stesso tempo, non sono poche le segnalazioni da parte di chi lamenta problemi nel portare a termine il suo download via Kies. La questione ha fatto tornare di moda un problema non ancora risolto, vale a dire quello della diffusione dell’aggiornamento Galaxy S Advance via OTA. La mancata alternativa, in tal senso, viene vista da molti come frutto della non sicurezza della casa produttrice sulla stabilità del Samsung Galaxy S Advance, una volta toccato con mano Android Jelly Bean.