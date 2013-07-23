Aggiornamento Galaxy S4, nuova build per Android 4.3

[caption id="attachment_5293" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 nuovamente protagonista in queste ore, considerando che sul forum XDA Developer è spuntata una nuova build per Android 4.3. A poco meno di ventiquattro ore dalla presentazione del nuovo firmware (l'evento è in programma nella giornata di domani, insieme al nuovo Nexus 7 di seconda generazione), è possibile dunque scoprire il potenziale dell'update per gli utenti più esperti. Impossibile, almeno per ora, imbattersi in una versione stabile per questo importante aggiornamento dedicato al Samsung Galaxy S4, ma si tratta di uno step che dà consapevolezza sul fatto che l'update ufficiale potrebbe arrivare molto presto. Chi intende saperne di più sul nuovo aggiornamento Galaxy S4, in attesa che Google presenti ufficialmente il sistema operativo Android 4.3 tra poche ore, può accedere a questa pagina.