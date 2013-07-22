Samsung Galaxy S3 e Samsung Galaxy Note 2, destino diverso con l'aggiornamento Android 4.3?

[caption id="attachment_2563" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S3 nero[/caption] Samsung Galaxy S3 e Samsung Galaxy Note 2 costantemente al centro di indiscrezioni, con possibile destino diverso per l'aggiornamento del sistema operativo Android 4.3. Come ormai noto, l'operatore Telstra ha preannunciato il doppio salto per il Samsung Galaxy Note 2 4G al suddetto sistema operativo, evitando in questo modo il passaggio intermedio di Android Jelly Bean 4.2.2, ma ciò non avrà necessariamente delle conseguenze dirette per lo stesso Samsung Galaxy S3. Le due ROM leaked ufficiali, rese disponibili le scorse settimane da SamMobile, unite al fatto che la casa produttrice non ha ancora conferma l'ipotesi del "salto", rendono ancora oggi più probabile l'ipotesi di un graduale aggiornamento Galaxy S3 allo stesso Android 4.2.2, mentre è tutto da decidere il futuro del Samsung Galaxy Note 2.