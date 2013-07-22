Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S Advance, ecco l'ultimo download in Europa

22/07/2013

[caption id="attachment_4208" align="aligncenter" width="275"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance ancora protagonista di novità molto interessanti, essendo stato reso disponibile un ulteriore download in Europa. Stiamo parlando del firmware che ha visto la luce, durante lo scorso fine settimana, in Slovacchia, tra l'altro nella stessa versione relativa al Samsung Galaxy S Advance no brand in commercio in Italia. Secondo i primissimi commenti, pur non essendo ancora apparsi i tutti i bug segnalati nel nostro Paese, non dovremmo aver fatto grossi passi in avanti rispetto al suddetto aggiornamento Jelly Bean, in attesa che qui da noi venga resa disponibile una patch in grado di risolvere i problemi emersi. Tutti gli utenti che intendono testare questa ulteriore novità software per il Samsung Galaxy S Advance, possono accedere al nuovo link al download.

