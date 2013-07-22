Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S4, tra due giorni la verità su Android 4.3

22/07/2013

[caption id="attachment_4593" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Galaxy S4 giunto ad una settimana cruciale, considerando il fatto che tra due giorni finalmente sarà possibile scoprire la verità su Android 4.3. Come tutti sanno, infatti, pare proprio che il 24 luglio sarà la data giusta per toccare con mano il nuovo Nexus 7 di seconda generazione e, con esso, sarà finalmente possibile imbattersi in quelle che saranno le caratteristiche peculiari del nuovo OS concepito da Google. Resta da capire quando il colosso coreano sarà effettivamente in grado di mettere Android 4.3 a disposizione di coloro che hanno deciso di puntare sul Samsung Galaxy S4, ma soprattutto se il nuovo firmware in arrivo sul mercato consentirà effettivamente di mettersi alle spalle i problemi riguardanti la batteria, con il presunto risparmio energetico tramite la connessione WiFi ed un nuovo protocollo per il bluetooth.

