Aggiornamento Galaxy S3, conferme per l'annullamento di Android Jelly Bean 4.2.2

[caption id="attachment_1677" align="aligncenter" width="530"] Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 al centro di nuove speculazioni, anche se questa volta a sbilanciarsi è direttamente una compagnia telefonica come Telstra. In particolare, il vettore ha fatto sapere che un dispositivo del calibro del Samsung Galaxy Note 2 4G non riceverà Android Jelly Bean 4.2.2, passando piuttosto alla versione successiva del sistema operativo di Google. Pur venendo a mancare una menzione esplicita al Samsung Galaxy S3 e allo stesso Samsung Galaxy Note 2 in commercio in Europa, appare ovvio che una novità di questo tipo, con il passaggio diretto ad Android 4.3, possa avere delle conseguenze anche per i suddetti device. Insomma, ora come ora l’ipotesi del doppio salto per l’aggiornamento Galaxy S3 è come non mai possibile, fermo restando che vanno pianificati i tempi di rilascio per il tanto atteso update.