Samsung Galaxy S4 potenziato o Samsung Galaxy S5? Nuovo smartphone in uscita

Aggiornamento Galaxy S4

Il Samsung Galaxy S4 potrebbe andare incontro nei prossimi mesi ad una nuova versione del dispositivo, oltre a quelle già presentate. Negli ultimi giorni, infatti, GSM Arena ha condiviso con il proprio pubblico alcuni parametri AnTuTu che sembrano risalire ad un ulteriore dispositivo appartenente a questa famiglia, anche se al momento è impossibile risalire a quelle che saranno le sue caratteristiche definitive. Non è un caso che alcuni ipotizzano addirittura che si possa trattare del Samsung Galaxy S5, anche se quest'ultimo non vedrà la luce prima del nuovo anno. A prescindere dal nome e dall'etichetta che porterà con sé il modello in questione, la certezza è che non trascorrerà molto tempo prima di toccare con mano una versione potenziata ed evoluta del già noto Samsung Galaxy S4.