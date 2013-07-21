Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4 potenziato o Samsung Galaxy S5? Nuovo smartphone in uscita

Redazione Avatar

di Redazione

21/07/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4429" align="aligncenter" width="360"]Aggiornamento Galaxy S4 Aggiornamento Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 potrebbe andare incontro nei prossimi mesi ad una nuova versione del dispositivo, oltre a quelle già presentate. Negli ultimi giorni, infatti, GSM Arena ha condiviso con il proprio pubblico alcuni parametri AnTuTu che sembrano risalire ad un ulteriore dispositivo appartenente a questa famiglia, anche se al momento è impossibile risalire a quelle che saranno le sue caratteristiche definitive. Non è un caso che alcuni ipotizzano addirittura che si possa trattare del Samsung Galaxy S5, anche se quest’ultimo non vedrà la luce prima del nuovo anno. A prescindere dal nome e dall’etichetta che porterà con sé il modello in questione, la certezza è che non trascorrerà molto tempo prima di toccare con mano una versione potenziata ed evoluta del già noto Samsung Galaxy S4.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S3, conferme per l'annullamento di Android Jelly Bean 4.2.2

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S Advance per NFC migliore di quello per i no brand

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018