Aggiornamento Galaxy S Advance per NFC migliore di quello per i no brand

[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance come sempre oggetto di analisi da parte di utenti più o meno esperti, che in questi giorni hanno avuto modo di provare Android Jelly Bean. E' noto che, in settimana, l'update è stato reso disponibile per tutti coloro che sono in possesso di un dispositivo dotato del modulo NFC, brandizzati Tim, al punto che ora emergono i primi commenti da parte del target in questione. Ebbene, a quanto pare l'aggiornamento per il Samsung Galaxy S Advance risulta essere addirittura migliore di quello messo a disposizione alcune settimane fa per i dispositivi no brand, a sua volta pieno di bug. L'update, infatti, ha dato segnali a dir poco incoraggianti per quanto riguarda sia la fluidità dello smartphone, in seguito all'aggiornamento Jelly Bean, sia sulla durata della batteria.