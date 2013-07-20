Samsung Galaxy S4 a prezzo basso, riepilogo delle migliori offerte

[caption id="attachment_4403" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Samsung Galaxy S4 a prezzo basso nuovamente protagonista sulla scena del mercato degli smartphone, con un necessario riepilogo delle migliori offerte. In queste ore, più in particolare, è stato possibile imbattersi nella nuova proposta da parte del sito TechShops, che consente l'acquisto del popolare smartphone Android con un costo per gli utenti pari a soli 485 euro. Lo sconto, rispetto al prezzo di listino, ha dunque superato la soglia dei 200 euro. Inevitabile che in un contesto di questo tipo, tornino attuali alcune voci riguardanti lo scarso volume delle vendite per il Samsung Galaxy S4, al punto che ora i vari rivenditori sarebbero costretti ad abbassare il prezzo per riequilibrare la situazione. Insomma, sarà un'estate molto calda per le offerte sul Samsung Galaxy S4.