Aggiornamento Galaxy S2, chiarimenti su Android 4.3
di Redazione
19/07/2013
[caption id="attachment_4183" align="aligncenter" width="318"] Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 al centro di numerose indiscrezioni, in questi giorni, a proposito della possibile uscita del sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2. In molti, infatti, tendono ad accodare lo stesso Samsung Galaxy S2 ad altri dispositivi, ovvero il Samsung Galaxy S3 ed il Samsung Galaxy Note 2, in riferimento alle voci che vedono questi ultimi diretti ad Android 4.3, senza alcuno step intermedio. Ad avvalorare la tesi riguardante un approccio più prudente per il Samsung Galaxy S2, poi, abbiamo il fatto che il colosso coreano non ha mai confermato in via ufficiale che lo smartphone riceverà Android 4.3, senza considerare il fatto che il semplice Android Jelly Bean 4.2.2 richiederà ancora svariati mesi, prima di essere perfettamente compatibile con la scheda tecnica del Samsung Galaxy S2.
