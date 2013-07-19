Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy S2, chiarimenti su Android 4.3

Redazione Avatar

di Redazione

19/07/2013

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4183" align="aligncenter" width="318"]Aggiornamento Galaxy S2 Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Galaxy S2 al centro di numerose indiscrezioni, in questi giorni, a proposito della possibile uscita del sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2. In molti, infatti, tendono ad accodare lo stesso Samsung Galaxy S2 ad altri dispositivi, ovvero il Samsung Galaxy S3 ed il Samsung Galaxy Note 2, in riferimento alle voci che vedono questi ultimi diretti ad Android 4.3, senza alcuno step intermedio. Ad avvalorare la tesi riguardante un approccio più prudente per il Samsung Galaxy S2, poi, abbiamo il fatto che il colosso coreano non ha mai confermato in via ufficiale che lo smartphone riceverà Android 4.3, senza considerare il fatto che il semplice Android Jelly Bean 4.2.2 richiederà ancora svariati mesi, prima di essere perfettamente compatibile con la scheda tecnica del Samsung Galaxy S2.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4 a prezzo basso, riepilogo delle migliori offerte

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S Advance, Jelly Bean per gli NFC Tim in dubbio via OTA

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Galaxy S2 e Ace, in Olanda ancora vietata la vendita

Galaxy S2 e Ace, in Olanda ancora vietata la vendita

21/05/2014

L' aggiornamento Android 4.4.2 KitKat non è disponibile su S3 e S3 mini

L' aggiornamento Android 4.4.2 KitKat non è disponibile su S3 e S3 mini

09/05/2014

Samsung Galaxy Beam 2 è molto più di un cellulare

Samsung Galaxy Beam 2 è molto più di un cellulare

25/04/2014