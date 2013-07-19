Aggiornamento Galaxy S Advance, Jelly Bean per gli NFC Tim in dubbio via OTA

[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Galaxy S Advance, come ormai noto, protagonista di una sorpresa, considerando che in questi giorni Android Jelly Bean è stato messo a disposizione di coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S Advance NFC Tim, anche se l’unica modalità di download disponibile è quella via Odin. Come avvenuto con il Samsung Galaxy S Advance no brand, dunque, l’aggiornamento Jelly Bean pone un freno a tutti gli utenti che intendono portare a termine l’operazione via OTA, vale a dire direttamente dal proprio smartphone. I feedback da parte di Tim, sotto questo punto di vista, non sono molto incoraggianti, considerando che l’operatore non ha la minima idea di quando l’update in questione potrà essere scaricato via OTA, né tantomeno via Kies. Insomma, il mistero resta più vivo che mai.