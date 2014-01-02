Samsung Galaxy S4 tra aggiornamento Android Kit Kat 4.4 e Android 4.4.2, la situazione

[caption id="attachment_5786" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Samsung Galaxy S4 in questi giorni immerso nei rumors, tra le voci sull'aggiornamento Android Kit Kat 4.4 e Android 4.4.2, con una situazione indecifrabile. Nello specifico, il punto di riferimento per gli utenti e gli addetti ai lavori, in questo momento, è rappresentato dalla tabella pubblicata dall'operatore francese SFR, secondo cui il Samsung Galaxy S4 ed il Samsung Galaxy Note 3 dovrebbero ricevere l'aggiornamento Android 4.4 tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio. Nello stesso periodo, stando alle ultime indiscrezioni, il Samsung Galaxy S4 Google Edition dovrebbe girare perfettamente con il firmware Android Kit Kat 4.4.2, aprendo in questo modo la strada anche alla versione standard del modello. Insomma, i tempi di attesa per osservare lo sbarco di Android 4.4.2 a bordo del Samsung Galaxy S4 "internazionale" potrebbero essere davvero brevi.