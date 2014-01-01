Samsung Galaxy S3 e l'aggiornamento Android 4.3, nota di Tre e Tim
di Redazione
01/01/2014
[caption id="attachment_5446" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S3[/caption] Samsung Galaxy S3 e l'aggiornamento Android 4.3 regalano ancora momento di apprensione qui in Italia, anche in seguito alla nuova nota di Tre e Tim. Come molti sanno, infatti, l'update è stato messo a disposizione di coloro che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S3 no brand, oltre a quello marchiato Vodafone, ma fino a pochi giorni fa non vi erano altre informazioni sulle restanti varianti del modello in commercio da noi. Ebbene, le due compagnie telefoniche, attraverso i propri canali ufficiali sui social network, hanno fatto sapere che l'aggiornamento Android 4.3 sarà reso disponibile entro la fine del mese di gennaio, dando quantomeno un punto di riferimento a tantissimi utenti che sono ansiosi di mettere le mani su questa nuova soluzione software.
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S4 tra aggiornamento Android Kit Kat 4.4 e Android 4.4.2, la situazione
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S Advance, aggiornamento al centro di un nuovo caso
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna
12/08/2016
Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo
15/02/2016