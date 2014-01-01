Samsung Galaxy S3 e l'aggiornamento Android 4.3, nota di Tre e Tim

[caption id="attachment_5446" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S3[/caption] Samsung Galaxy S3 e l'aggiornamento Android 4.3 regalano ancora momento di apprensione qui in Italia, anche in seguito alla nuova nota di Tre e Tim. Come molti sanno, infatti, l'update è stato messo a disposizione di coloro che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S3 no brand, oltre a quello marchiato Vodafone, ma fino a pochi giorni fa non vi erano altre informazioni sulle restanti varianti del modello in commercio da noi. Ebbene, le due compagnie telefoniche, attraverso i propri canali ufficiali sui social network, hanno fatto sapere che l'aggiornamento Android 4.3 sarà reso disponibile entro la fine del mese di gennaio, dando quantomeno un punto di riferimento a tantissimi utenti che sono ansiosi di mettere le mani su questa nuova soluzione software.