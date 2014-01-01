Samsung Galaxy S Advance, aggiornamento al centro di un nuovo caso

[caption id="attachment_4208" align="aligncenter" width="275"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance vive un momento decisamente particolare, in questi giorni, per quanto concerne la questione dell’aggiornamento Android Jelly Bean. In particolare, in questi giorni è stato possibile evidenziare che la tenuta dello smartphone, in riferimento al modello no brand in commercio in Italia, ha superato perfettamente il test, a testimonianza che il peggio potrebbe essere passato. In un contesto di questo tipo, tuttavia, fa strano che l’azienda abbia deciso di sospendere il processo di diffusione di Android Jelly Bean, non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo, quasi ad evidenziare che la casa produttrice non ha ancora superato del tutto le proprie remore. Quando ci sarà la prossima mossa da parte dell’azienda, relativamente al cosiddetto Samsung Galaxy S Advance?