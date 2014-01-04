Samsung Galaxy S3, calendario di uscita per l'aggiornamento Android 4.3 (Tim, Tre e Wind)

[caption id="attachment_5299" align="aligncenter" width="397"] Samsung Galaxy S3[/caption] Samsung Galaxy S3 sempre protagonista di novità interessanti, per quanto concerne il calendario di uscita per l'aggiornamento Android 4.3. Stiamo parlando dell'update dedicato ai modelli brandizzati Tim, Tre e Wind, considerando che nei primi due casi gli operatori hanno fissato l'appuntamento per le rispettive utenze entro la fine del mese di gennaio, mentre nel terzo caso è giunta una comunicazione ufficiale da parte della stessa compagnia telefonica. In questo caso, infatti, è stato dichiarato di non aver ricevuto ancora alcuna comunicazione da parte dell'azienda, "imponendo" in questo modo uno stato di incertezza a tutti coloro che hanno deciso di portarsi a casa un Samsung Galaxy S3 marchiato Wind. Insomma, lo scorcio iniziale del 2014 porta con sé ancora alcuni nodi da sciogliere sull'aggiornamento Android 4.3 per il Samsung Galaxy S3.