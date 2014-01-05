Caricamento...

Samsung Galaxy S4, il prezzo più basso in Italia ad inizio 2014

05/01/2014

[caption id="attachment_5822" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 vede emergere interessanti valutazioni, nel corso degli ultimi giorni, a proposto del prezzo più basso in Italia ad inizio 2014. L'arrivo del nuovo anno, ma soprattutto quello del tanto atteso aggiornamento del sistema operativo Android 4.3, non ha provocato ribaltoni sotto questo punto di vista, o almeno non nella misura in cui in molti potevano aspettarsi. Ad oggi, più nello specifico, il Samsung Galaxy S4 può essere acquistato a poco meno di 400 euro su una lunga serie di store e-commerce, a testimonianza del fatto che le occasioni per chi è alla ricerca di un ottimo rapporto tra qualità e prezzo certo non mancano. Insomma, la questione è in continuo mutamento, e a breve potremmo andare incontro ad ulteriori novità.

