Samsung Galaxy S Advance con aggiornamento Android Jelly Bean, riscontri sulla batteria

06/01/2014

[caption id="attachment_4496" align="aligncenter" width="400"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance comincia a veder emergere alcuni commenti interessati dopo l’aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean. In particolare, alcuni utenti si sono soffermati su alcuni aspetti come quello della durata della batteria, da molti considerato il più delicato dopo aver portato a termine l’installazione di un nuovo update. In un contesto di questo tipo, nello specifico, possiamo suddividerci tra coloro che parlano di un’autonomia costante e chi, invece, ha parlato addirittura di una durata della batteria cresciuta per lo stesso Samsung Galaxy S Advance. A questo punto, dunque, non resta che attendere la piena diffusione dell’update, sia come modalità di download (via OTA), sia per le altre versioni del Samsung Galaxy S Advance in Italia, prima di giungere alla tanto attesa sentenza.

Samsung Galaxy S2, nota ufficiale sull'aggiornamento Android Jelly Bean 4.2.2

Samsung Galaxy S4, il prezzo più basso in Italia ad inizio 2014

